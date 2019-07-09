【逃犯條例】林鄭：下台非易事　仍有熱誠和承擔為港人服務 (11:24)

至於是否有官員或行會成員需要為此辭職，林鄭月娥強調自己在修例工作負有很大責任，而主事官員，包括律政司長鄭若驊和保安局長李家超，都已經就修例工作真誠致歉，重申希望社會能給予空間和時間，繼續服務市民。

林鄭月娥又稱行會是特首重要的諮詢機構，每一位行會成員都盡力就重大議題向她表達意見，有個別行會成員修例爭議發生後都自行表達歉意，故期望未來行會能繼續發揮好其顧問角色。

另外林鄭月娥提到，有個別市民因直接或間接被修例爭議影響，而做出傷害自己的行為，她感到非常痛心，故過去一周政府已動員很多非政府機構提供輔導服務，希望減低社會的負面情緒。她又提到明日是中學文憑試放榜，呼籲校方和家長給予畢業生更大支持，強調未來港府在年輕人輔導上會投放更多資源。

今日是暑假前最後一次行政會議，亦是3周以來林鄭月娥首次在行會前回應記者提問，惟林鄭月娥僅回答3名記者提問後便離開。

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