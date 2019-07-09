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【逃犯條例】鍾國斌支持改組行會　「政府做錯決定　行會也有責｣ (11:56)

修訂《逃犯條例》風波引發自由黨內訌，包括田北俊在內4名自由黨榮譽主席要求黨主席張宇人辭去行會成員職位，該黨黨魁鍾國斌今早（9日）在商台節目表示，認同張宇人應辭去行會成員職位，指行會為作為政府智囊，若給政府意見，但政府不聽且不回應，那麼「入去有何幫助？」

鍾國斌表示，政府雖口頭承諾會改變施政風格，但至今沒有實際行動回應社會訴求，現時市民不滿政府做了錯誤決定，而行會成員有份參與這決定，故他認為政府最簡單最容易回應社會的訴求，就是要改組行會，令市民覺得政府願意改變，並認為部分行會會議出席率偏低的成員也要撤換。他說，若能重組行會，接納不同人士入內，日後推行政策就不會一面倒。

對於終審法院前首席法官李國能提出，政府應成立由法官領導的獨立調查委員會調查「近期事件」，鍾國斌建議可「雙線調查」，一方面由監警會成立委員會調查警方處理示威活動手法，一方面政府成立委員會全面調查和了解香港的深層次矛盾，解決現時問題。

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