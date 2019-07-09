【逃犯條例】林鄭︰修例工作已「壽終正寢」　政府將改革施政聽市民意見 (13:23)

政府修訂《逃犯條例》引發的爭議持續，行政長官林鄭月娥今早（9日）見傳媒時表示，社會上近日出現很大的衝擊，瀰漫着負面情緒，她承認，目前社會出現的矛盾、紛爭，均由修例而起，強調政府的修例工作「完全失敗」，修例工作已停止，已「壽終正寢」。她承諾，政府將會改革施政，她會耐心聆聽市民的意見，各位司、局長亦樂意聽不同意見，希望社會能平靜下來，走出困局。
對於社會出現的矛盾、紛爭、不安、不滿甚至憤怒，林鄭月娥承認這都是由特區政府提出修例引起。她說︰「今次修例的工作是完全失敗，我早前亦為此致歉，失敗的原因，是由於我們的工作做得不好，我們對社會的脈搏掌握不夠，政治敏感度亦有偏差。」她強調，修例工作已徹底及全面停止，「這條條例草案已『壽終正寢』」，又用英字稱「The Bill is dead」。她表示，希望市民不要因為使用了不同字眼而有不同理解。
她表示，即使承諾撤回草案，港府也可以在3個月後將草案重提，而現時暫緩草案後，如明年本屆立法會會期結束後未再審議，草案會自動失效，故今日所言與過往所說的並無大分別。她又稱，明白市民希望聽到「斬釘截鐵」說法，因此她今日便使用了「壽終正寢」一詞。
至於社會各界要求成立獨立調查委員會，林鄭月娥說，監警會已決定審視包括6月9日至7月2日的大型公眾活動，「還原真相」，尤其涉及暴力行為，以及警方所採取的相應行動和當中是否有缺失及不足，並就此提建議，爭取6個月內向她提交報告。
林鄭月娥回應民陣6月16日就反對修例提出的五大訴求︰
1.完全撤回修例
林鄭月娥：政府修例工作完全失敗，已「壽終正寢」，承諾將改革施政。
2.追究開槍責任
林鄭月娥：半年內監警會提交報告，監警會調查最符合社會利益。
3.撤回暴動定性
林鄭月娥：從未定性6月12日整場事件為暴動，僅是警務處長形容部分示威者行為言論。
4.釋放被捕人士
林鄭月娥：特赦違反法治精神，特首不應干涉調查檢控工作。
5.林鄭月娥下台
林鄭月娥：仍有熱誠和承擔為港人服務，籲社會給予機會和空間。
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