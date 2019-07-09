【逃犯條例】林鄭︰修例工作已「壽終正寢」　政府將改革施政聽市民意見 (13:23)

對於社會出現的矛盾、紛爭、不安、不滿甚至憤怒，林鄭月娥承認這都是由特區政府提出修例引起。她說︰「今次修例的工作是完全失敗，我早前亦為此致歉，失敗的原因，是由於我們的工作做得不好，我們對社會的脈搏掌握不夠，政治敏感度亦有偏差。」她強調，修例工作已徹底及全面停止，「這條條例草案已『壽終正寢』」，又用英字稱「The Bill is dead」。她表示，希望市民不要因為使用了不同字眼而有不同理解。

她表示，即使承諾撤回草案，港府也可以在3個月後將草案重提，而現時暫緩草案後，如明年本屆立法會會期結束後未再審議，草案會自動失效，故今日所言與過往所說的並無大分別。她又稱，明白市民希望聽到「斬釘截鐵」說法，因此她今日便使用了「壽終正寢」一詞。

至於社會各界要求成立獨立調查委員會，林鄭月娥說，監警會已決定審視包括6月9日至7月2日的大型公眾活動，「還原真相」，尤其涉及暴力行為，以及警方所採取的相應行動和當中是否有缺失及不足，並就此提建議，爭取6個月內向她提交報告。

林鄭月娥回應民陣6月16日就反對修例提出的五大訴求︰

1.完全撤回修例

林鄭月娥：政府修例工作完全失敗，已「壽終正寢」，承諾將改革施政。

2.追究開槍責任

林鄭月娥：半年內監警會提交報告，監警會調查最符合社會利益。

3.撤回暴動定性

林鄭月娥：從未定性6月12日整場事件為暴動，僅是警務處長形容部分示威者行為言論。

4.釋放被捕人士

林鄭月娥：特赦違反法治精神，特首不應干涉調查檢控工作。

5.林鄭月娥下台

林鄭月娥：仍有熱誠和承擔為港人服務，籲社會給予機會和空間。

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