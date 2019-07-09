鮮魚行83%獲派首三志願 混血生獲派真光 (11:24)

校長施志勁稱，全校小六生83%獲派首三志願。該校小六生Sheema Hussain（冰冰）在港出生，是巴基斯坦和菲律賓混血兒，獲派第一志願真光女書院。她對結果感驚喜及開心。她自言性格樂觀，雖幼稚園時學習時較困難，但自己有慢慢努力，亦喜歡上學。冰冰平日放學會留在學校、有時假日亦回校溫習和做功課。她說，媽媽的支持是原動力，「努力讀書是為家人及自己的將來」。冰冰的媽媽不懂中文，得知女兒考獲第一志願後喜極而泣，因屬意料之外。

該校另一小六生任耀華，獲派第二志願觀塘瑪利諾書院。他對結果感開心，希望升中後可多認識朋友，長大後想成為警察。耀華一家四口原住大角嘴劏房，任太說，家中狹窄及較逼，耀華和姐姐有時「要爭枱做功課」；家中只有丈夫工作，故平日衣食住行都會較節儉。一家人去年獲派公屋，對於耀華派到心儀學校，媽媽說會吃大餐慶祝。

教育局公布，學生日後將提早知道自行分配學位結果的新安排；申請明年9月讀中一的小六生，明年3月31日便知道是否獲自行階段申請的中學取錄。