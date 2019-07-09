【逃犯條例】葉劉：不支持政府大可脫離建制　田北辰：不知所謂 (10:03)

新民黨主席葉劉淑儀昨日（8日）在記者會上表示，若實政圓桌立法會議員田北辰等人認為不應支持政府，大可公開脫離建制派，以至辭去港區人大代表職位。田北辰今晨（9日）接受港台節目訪問時，就批評有關說法「不知所謂」。
田北辰稱，全國人民代表大會的目的是為了監察中央政府，而自己擔任人大代表期間曾就不同議題發聲，例如銅鑼灣書店事件等，故認為自己並無失職。他又認為身為立法會議員，職責在於監察政府，而非配合政府。
他反駁葉劉淑儀稱行會等同「執政聯盟」的說法，稱所謂「執政聯盟」只是好聽些的字眼，其實也等同幫政府「箍票」。他重申，行會成員不應有政黨背景，並要由政治中立的人擔任，「這些人可以和中央友好，但也不要太唯命是從」。
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