【逃犯條例】不滿彭斯蓬佩奧晤黎智英　外交部駐港公署向美領館交涉 (14:35)

【14:08】對於美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧日前分別會見香港商人黎智，討論修訂《逃犯條例》事態發展及香港在「一國兩制」下的自治地位，外交部駐港特派員公署發言人今日（9日）表示，堅決反對外部勢力插手香港事務，絕不會坐視國家主權安全和香港繁榮穩定受到損害。
該發言人指出，華府高層在當前香港的敏感局勢，「排着隊會見這麼一個人，別有用心，發出嚴重錯誤信號」，並指摘美方無視國際法和國際關係基本準則，一再干涉香港事務和中國內政，公署已就此向美國駐港總領事館提出嚴正交涉，要求美方立即停止錯誤言行；發言人又不點名指「個別人」是「香港罪人」。
【08:09】美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）周一（8日）發新聞稿，表示美國國務卿蓬佩奧，當日於首都華盛頓，與壹傳媒創辦人黎智英會晤。
新聞稿表示，兩人對話主要談及近日修訂《逃犯條例》爭議的發展，以及現時香港基於「一國兩制」框架下的自治情况，未有詳細列明兩人對話詳細內容。
今年5月，民主黨創黨主席李柱銘率領「反對引渡修例團」訪問加拿大及美國，其間也曾與蓬佩奧會晤。當時，蓬佩奧會上說關注港府修訂《逃犯條例》，認為修例威脅香港法治。外交部駐港公署其後回應，批評李柱銘勾結外部勢力，損害國家主權與安全。
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