【逃犯條例】10大學回應反修例風波 (15:51)

反對《逃犯條例》風波未息，本港10間資助和私立大學校方初時一直表現低調，至本月1日發生衝擊立法會大樓後，各大學高層相繼發聲。10間大學都呼籲各方理性溝通，以解決當前社會困局或深層次矛盾；其中科大校長史維及港大校長張翔都表示要譴責暴力或破壞行動。
科大校長史維：認同要譴責暴力，但不少示威者明知後果也採取行動，應討論根本起因以處理當前問題。
港大校長張翔：譴責破壞立法會行動，呼籲各方對話，理性而務實地努力解決紛爭。
理大校長滕錦光：對七一衝擊立法會感痛心，關注學生安全和福祉；盼各方冷靜、理性、和平建立具建設性的對話，以化解當前矛盾。
城大校長郭位：期望政府以誠意及開放心胸與各界溝通，方能避免煩躁不滿的社會情緒持續爆發。
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恒生大學校長何順文：持續對抗或暴力不能化解僵局；呼籲學生珍惜生命、注意安全並尊重法治精神；促請政府與各持份者對話尋求和解空間。
教大校長張仁良：持續衝擊、暴力和對立無助解決困局，不能迴避背後的社會矛盾以及成因；政府應主動用最大誠意聆聽市民訴求和心聲，各界應以理性及彼此尊重方式溝通。
嶺大校長鄭國漢：期盼各方放下成見，重建理性的溝通橋樑，以對話和談判化解當前的困局。
樹仁大學常務副校監胡懷中：欣賞支持青年表達意見、爭取理想與公義；對七一衝擊立法會心憂神傷；諉過指摘於事無補，盼各界以對話溝通尋求出路。
中大校長段崇智：持續對峙會令當前社會裂痕擴大至難以修補，各方必須以開放坦誠態度尋找出路；建議成立具建設性及認受性的對話平台，連結政府與不同年齡、階層和政見的社會人士，讓各方務實理性協商，解決社會深層次矛盾。
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浸大校長錢大康：籲各界反思為何社會各走極端、互相敵視；社會思考應如何回應青年超越經濟和物質的社會訴求；呼籲建立由理性開明、備受青年人信任的非政治人物，促成與青年對話的公開論壇，藉對話建立互信和謀求共識。
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