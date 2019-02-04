【DSE放榜】放榜前夕　專家提醒預設三情况應對　留意課程收生準則 (17:08)

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考生可於7月11至13日更改聯招（JUPAS）課程排序。葉偉民表示，改選時應以興趣為主要考慮，並要比較同一學科在不同院校的教學內容有何不同，從而衡量選科排序；留意課程的收生準則，例如有否要求必修某科目，和不同科目佔的比重等。另外，若課程本身設有面試，有機會影響考生報讀該科的優勢。

港大中大新計分制 專家料整體影響不大

香港大學和中文大學採取新收生計分制（相關報道按此），葉偉民認為，制度的確為獲星的考生帶來優勢，但文憑試的獲星比率不高，相信整體影響不大。他提醒，除了考慮成績，亦要留意心儀課程的收生人數，若聯招課程選擇上首幾個志願皆是收生較少的課程，或減低成功獲派學位的機會。他認為，學生不宜過於冒險，可在課程選擇中包含不同類型院校。

放榜後面試 重性格經驗

有院校在放榜後會安排新一輪面試，學友社學生輔導顧問吳寶城表示，由於已公布文憑試成績，面試將著重於成績以外的項目，如學生對學科的熱誠，性格是否適合。他建議，學生在面試前先了解學科需求，在面試中表現出適合一面，並嘗試把個人相關經驗與學科掛勾，增強考官印象。

明報網站實習記者 陳諄䚻

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