【逃犯條例】何韻詩聯合國演說　稱一國兩制「近乎死亡」　中方代表打斷發言 (23:35)

何韻詩在兩分鐘演說提及，根據《維也納條約》，民主自由及人權受到保障，但本港的民主自由及人權正受到嚴重侵蝕。她稱，港府修訂《逃犯條例》是拆毁本港與中國大陸之間的防火牆，上月200萬名港人和平遊行反對；本港警方向和平示威的市民使用過分武力，包括發射橡膠子彈。中方代表抗議，指出香港是中華人民共和國的組成部分，形容何韻詩將香港與中國並列，是違反聯合國憲章，敦促使用正確表述。

會議副主席阿斯佩隆德提醒何韻詩留意有關原則，並繼續讓她發言。何韻詩說，反修例行動至今，有港人輕生，數十人被捕，原因是香港的高度自治被中央政府蠶食；近年銅鑼灣書店事件、立法會議員被DQ、未有真普選等，均證明本港自由受到侵害，中央政府否定《中英聯合聲明》效力，一國兩制近乎死亡。

中方再次反對發言，批評何韻詩不斷攻擊一國兩制，要求她不要使用侮辱性語言。副主席提醒何韻詩「留意中方論點」，繼續讓她發言。何韻詩作結時呼籲聯合國舉行緊急會議保護香港，直言中國大陸不尊重人權，詢問聯合國會否在人權理事會將之除名。

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