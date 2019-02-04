【逃犯條例】七旬陳伯絕食逾120小時　市民憂心盼政府盡快聽訴求 (22:50)

絕食行動參加者聚集在金鐘海富中心對出天橋地下。市民陳先生及朱小姐說，見到連登討論區有網民表示陳伯身體情況不理想，感到憂心。他們稱，本來頗擔心陳伯身體狀况，但見到陳伯仍有精神與人聊天便放心，「希望政府盡快聆聽到市民訴求，讓陳伯不用那麼辛苦」。

另一名絕食參加者、退休社工梁先生已絕食超過100小時，他自言不擔心身體情況，但憂心社會矛盾情緒，「現場很多人跟我說，要顧自己身體，因為政府無論如何也不會改變。整個社會都是不信任，叫香港日後如何走下去，如何修補？」

絕食行動發起人陳凱興接受《明報》查詢時說，至今暫有8名參加者，患有乳癌的張女士已完成絕食、時數達98小時；其餘7人仍然繼續，各人絕食時數至今介乎20至120多個小時不等。

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