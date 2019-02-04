【逃犯條例】七旬陳伯絕食逾120小時　市民憂心盼政府盡快聽訴求 (22:50)

好鄰舍北區教會傳道人陳凱興上周三（3日）發起絕食抗議，反對《逃犯條例》修訂，目前累計8人參加。年紀最大參加者、73歲的陳伯至今已絕食逾120小時，經醫護檢查，目前血壓及血糖等指數仍維持正常，現場有不少年輕人圍着陳伯聊天，齊聲勸喻陳伯注意身體情況，適時停止絕食行動，但陳伯說「不到臨界點仍會堅持」。
絕食行動參加者聚集在金鐘海富中心對出天橋地下。市民陳先生及朱小姐說，見到連登討論區有網民表示陳伯身體情況不理想，感到憂心。他們稱，本來頗擔心陳伯身體狀况，但見到陳伯仍有精神與人聊天便放心，「希望政府盡快聆聽到市民訴求，讓陳伯不用那麼辛苦」。
另一名絕食參加者、退休社工梁先生已絕食超過100小時，他自言不擔心身體情況，但憂心社會矛盾情緒，「現場很多人跟我說，要顧自己身體，因為政府無論如何也不會改變。整個社會都是不信任，叫香港日後如何走下去，如何修補？」
絕食行動發起人陳凱興接受《明報》查詢時說，至今暫有8名參加者，患有乳癌的張女士已完成絕食、時數達98小時；其餘7人仍然繼續，各人絕食時數至今介乎20至120多個小時不等。
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