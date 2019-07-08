40市民「暢遊」屯門公園　街坊斥：曾遇長者打量13歲女兒 (20:15)

行動發起人甄先生表示，在屯門居住逾30年，近3年來受屯門公園噪音、大媽唱歌等問題滋擾，情況加劇，使用場地的權利亦受影響。

甄先生期望康文署外判保安員就製造噪音的「大媽」執法；立法會就此修例，讓康文署管理人員可擔當證人處理噪音投訴。他說，擔心日後噪音問題會持續，未來會繼續在網上發起後續行動，約一個星期一次。

屯門街坊張太表示，前日（6日）曾與13歲女兒到屯門公園遊行，惟沿途有男長者「色迷迷」打量女兒說「呢條肥妹仔OK喎」，令女兒感到害怕及不願再到公園。張太認為，現時公園充斥大媽，已經「變質」。

行動期間，有中年女子批評參與者擾亂公園秩序和沒禮貌，有參與者向她遞上一個紅色利市封，該女子用手推開，有人指她打人，要求警方執法。雙方擾攘約10分鐘後，有警員到場帶該女子上警車離開，稱會帶她往警署。該女子眼泛淚光、表現驚慌。

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