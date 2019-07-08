32歲情夫涉禁錮強姦人妻　事主：懷孕後被告性情大變 (18:32)

已婚36歲女子在餐廳工作期間與一名男同事相戀，惟疑於去年2月遭對方禁錮和兩度強姦，男同事被控兩項強姦和一項非法禁錮罪，女事主X今日（8日）在高等法院供稱，她與丈夫分居期間與被告發展為情侶，但被告在她懷孕後性情改變，她最終聯絡丈夫，並搬回婚姻住處，惟仍遭被告恐嚇。
X供稱，她於內地出生和成長，於2006年與丈夫結婚，並於2010年來港定居，惟雙方因關係出現問題而分居。而在分居期間，X因在餐廳工作而認識被告陳國禎（32歲），二人其後發展為情侶共賦同居，X期間懷孕。X形容自懷孕後，被告性情開始變，「佢發脾氣，會打我，我好驚，我唔知點做。」她後來決定聯絡丈夫，投訴自己遭被告打，並搬回婚姻住處，女兒於2015年1月出生。
X形容，當時與被告已「無關係」，惟二人曾於X的新工作地點偶遇，被告亦曾恐嚇X將告知他人「個女係佢（被告）嘅」。由於X擔心家人得悉事件，通常一個月會帶同女兒與被告見面2、3次。
至去年2月4日，被告致電X的公司，稱X一定要與他見面及陪他買衣服，被告亦將前往X的公司找她，X表示當時感到「好緊張、好驚」，終向上司請假兩小時，到地鐵站與被告見面，惟被告其後要求她前往旺角。X指不希望前往旺角，但擔心被告會致電其公司和影響家人，故與被告前往旺角。
X又指出，被告其後說要回家處理事情，並拉着她到被告的住處，又關門不讓她離開，以及要求X陪伴他。X期間曾接聽上司來電，當時她有哭泣，被告遂搶去X的電話及摔在牆上，以及不停掌摑X。X曾要求離開，惟遭被告激動地推在床上和捏頸。X在庭上一度激動表示，當時感到非常疼痛，又希望不要有人致電她，否則會再被打。聆訊明日（9日）繼續。