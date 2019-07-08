【逃犯條例．九龍大遊行】警：立法會議員站推進線前　礙執行職務 (19:39)

《逃犯條例》修訂風波未息，昨晚（7日）有示威者聚集油尖旺一帶道路，警民爆發衝突。警方今午（8日）發稿稱，近日行動中常有立法會議員站在警方推進線前，嚴重阻礙警員執行職務，為議員、警員、傳媒及示威者帶來極大的人身安全風險。
警方稱，樂意在合適時間向議員解釋警務工作，但前提是不影響行動需要和成效，絕不可能在執法期間，暫停行動解釋。
警方表示，有示威者昨晚霸佔彌敦道南北行全線，曾設立防線要求示威者離開，惟有人作出「暴力行為」，加上當區附近人流密集及有大量橫街窄巷，增加現場安全風險，故決定驅散示威者。警方強調，任何阻撓警方行動，有可能觸犯妨礙警務人員執行職務罪。
就香港攝影記者協會發聲明譴責警方清場時推撞記者，嚴重阻礙採訪，警方稱尊重新聞自由和傳媒採訪權利，可行時會派出警察傳媒聯絡隊，但呼籲傳媒應以自身安全為上，在警方驅散時切勿「零距離」貼近警察推進線。
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