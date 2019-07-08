【逃犯條例．九龍大遊行】警：立法會議員站推進線前　礙執行職務 (19:39)

警方稱，樂意在合適時間向議員解釋警務工作，但前提是不影響行動需要和成效，絕不可能在執法期間，暫停行動解釋。

警方表示，有示威者昨晚霸佔彌敦道南北行全線，曾設立防線要求示威者離開，惟有人作出「暴力行為」，加上當區附近人流密集及有大量橫街窄巷，增加現場安全風險，故決定驅散示威者。警方強調，任何阻撓警方行動，有可能觸犯妨礙警務人員執行職務罪。

就香港攝影記者協會發聲明譴責警方清場時推撞記者，嚴重阻礙採訪，警方稱尊重新聞自由和傳媒採訪權利，可行時會派出警察傳媒聯絡隊，但呼籲傳媒應以自身安全為上，在警方驅散時切勿「零距離」貼近警察推進線。

逃犯條例．九龍大遊行 相關報道：

民權觀察促警按通例展示委任證 關注記者遭粗暴對待

的士司機攔路阻警推進被捕 車主：香港有自由表達意見

警方驅散示威者拘5人 凌晨fb回應譴責堵路 示威「哨兵」稱警先發動攻擊

警彌敦道執勤 部分無佩戴委任證

設打氣站籲照顧情緒 中大生：無力感好重

參加者派自製襟章鼓勵港人