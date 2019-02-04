【逃犯條例】自由黨6‧9發稿撐修例　張宇人：無人反對　鍾國斌：有保留 (22:08)

【22:08】自由黨6月9日發新聞稿回應遊行時重申支持修例，該黨黨魁鍾國斌今（8日）表示，出信一刻他有保留。
鍾國斌指出，行政會議是特首的智囊，行會成員要負部分責任。他認為，改革行會是最容易處理，且能解決社會部分要求。他稱黨內「有一位行會成員」，覺得對方應考慮社會責任，辭去職務。
他認為，政府及特首林鄭月娥的回應令市民不滿，「數十萬人上街，政府無去考慮」，仍讓《逃犯條例》修訂直上立法會大會二讀，才是最大問題。
【18:10】《逃犯條例》修訂風波未息，自由黨榮譽主席田北俊表示已聯同其餘三名自由黨榮譽主席，要求現任主席張宇人辭去行政會議成員；張宇人今午（8日）透過自由黨發新聞稿，表示理解田北俊看法，但認為其陳述內容不盡不實，相信是與田北俊未能掌握部分資料有關；又稱自今早開始收到很多黨友來電，支持他的工作。
張宇人指出，6月9日當日，他諮詢自由黨3名立法會議員是否就遊行者的訴求作回應，他無持任何立場，「只是詢問大家意見，自由黨是否需要發出新聞稿」。他強調，當日就新聞稿內容商討，「在電話互通下同意發出，並沒有人提出反對」。
田北俊早上在電台節目表示，6月9日當日政府堅持恢復修例草案二讀後，不久獲悉自由黨傳閱通告表示支持政府修例。他說當時致電自由黨黨魁鍾國斌，向對方稱他與周梁淑怡、方剛、劉健儀4名榮譽主席均反對政府的做法，鍾國斌表示自己也反對，惟身兼行會成員的張宇人全力支持政府，且說服另外兩名自由黨議員易志明與邵家輝，自由黨其後發出支持政府修例的聲明。
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