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【逃犯條例】稱田北俊陳述不盡不實　張宇人：自由黨議員同意發撐修例新聞稿 (18:10)

《逃犯條例》修訂風波未息，自由黨榮譽主席田北俊表示已聯同其餘三名自由黨榮譽主席，要求現任主席張宇人辭去行政會議成員；張宇人今午（8日）透過自由黨發新聞稿，表示理解田北俊看法，但認為其陳述內容不盡不實，相信是與田北俊未能掌握部分資料有關；又稱自今早開始收到很多黨友來電，支持他的工作。

張宇人指出，6月9日當日，他諮詢自由黨3名立法會議員是否就遊行者的訴求作回應，他無持任何立場，「只是詢問大家意見，自由黨是否需要發出新聞稿」。他強調，當日就新聞稿內容商討，「在電話互通下同意發出，並沒有人提出反對」。

田北俊早上在電台節目表示，6月9日當日政府堅持恢復修例草案二讀後，不久獲悉自由黨傳閱通告表示支持政府修例。他說當時致電自由黨黨魁鍾國斌，向對方稱他與周梁淑怡、方剛、劉健儀4名榮譽主席均反對政府的做法，鍾國斌表示自己也反對，惟身兼行會成員的張宇人全力支持政府，且說服另外兩名自由黨議員易志明與邵家輝，自由黨其後發出支持政府修例的聲明。

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