城大控前教職員違離職協議　求禁詆毀言論 (17:54)

入稟狀指出，原告城大與被告Hans Richard Mahncke於2013年6月終止合約，並簽定離職協議，雙方不可興訟，以及向傳媒發布任何詆毀對方的言論，但被告於2013年8月向報章透露內情；同年10月，再有報章刊登有關城大教職員評論被告的報道，被告即去信校方指其構成誹謗。被告其後多次去信城大，包括稱校長在會議期間，以不雅用語向校董會主席詆毀被告，被告因而違反協議進行興訟。

城大在入稟狀續稱，被告聲稱因城大違反協議，因此他亦無責任遵守。城大要求法庭聲明被告仍然受制於協議，不可單方面解除，以及禁止被告繼續發表損害原告的言論和進行相關的法律程序。

資料顯示，被告Hans Richard Mahncke於2013年入稟控告城大誹謗，他曾於城大任職法律學院助理教授，本於2012年升職至校長室助理秘書長，卻疑因人事糾紛而被調職至學務副校長室高級統籌主任。

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