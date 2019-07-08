【逃犯條例】何君堯：不認同獨立調查只查警　可審視有否外部勢力 (17:29)

修訂《逃犯條例》風波良久未息，示威者提出的訴求當中，包括成立獨立調查委員會，調查警方使用武力情況。立法會議員何君堯在網台節目上表示，認為可以討論是否成立委員會調查，但要視乎調查範圍，他不認同只調查警方執法，認為會打擊警方執法士氣，而要查整件事的來龍去脈，考慮年輕人為何變得偏激。
他在節目後補充，可調查的還包括為何鬧出風波，是否有外部勢力假消息令港不得安寧，甚至是否有港獨勢力等，認為要全面去看。
何君堯又在節目上強調修例本身無問題，認為政府是操之過急，應努力向社區解釋原意。他其後表示一向支持修例，但復會後應否再提，則要看政府而定。
至於撐警集會出現懷疑非禮女記者、有示威者疑被毆打的情況，何君堯則譴責有關行為，明言會與暴力切割。
出席同一節目的青年新政召集人梁頌恆稱，成立獨立調查委員是示威者的訴求，他不介意調查其他枝節，強調若委員會可令市民更清楚警隊濫權狀況，是值得了解。
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