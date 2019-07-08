【逃犯條例】浸大校長：與青年對話勿由官員議員促成 (17:31)

錢大康表示，自己起初從上街的青年面上看到失望、恐懼和憤怒，「然後我看到絕望、肢體衝突和仇恨」。他認為當前急務是希望不同政見陣營停止互相責難、示威者冷靜、從政者打開心扉，實事求是找出問題根源，尋求紓解香港困局的方案。

錢大康指出，以往無論在街頭或議會，建制派和泛民之間雖有爭議，但都可互相尊重、文明理性地辯論議題，惟今日社會卻各走極端、互相敵視；他年輕時相信只要不斷努力拼搏，便可過理想生活、有舒適的居住環境和貢獻社會，但今天的青年「不論他們如何努力拼搏，這些基本渴望似乎都遙不可及」。他們這些情况為何出現和應如何解決？

他亦表示，香港青年、尤其是學生愈來愈積極投入各類社會運動，訴求超越經濟和物質，「他們甘冒前途盡毁在所不惜，面對牢獄之災有所不顧」，「社會應該如何回應？」

錢大康認為只有對上述問題尋根究底，心連心地與青年對話，才可明白香港困局的根本，從而尋找解決方案。他因此建議成立與青年對話的大平台，深入了解他們為何失望和憤怒、有何夢想和希望如何貢獻香港。錢大康呼籲由理性開明、備受青年人信任的非政治人物，組成與青年對話的促成者，促成一連串青年公開論壇，讓社會深入了解年輕一代的心聲和訴求，然後提出建議供政策制定者參考，並藉對話建立互信和謀求共識。

錢大康在信件末段特別提到：「我們曾經從我們父母和老師承傳了一個充滿希望的香港，我們有責任和青年人共建一個更美好的香港。」

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