【逃犯條例】葉劉：無必要辭任行會成員　田北俊向張宇人「逼宮」很不公平 (16:45)

自由黨榮譽主席田北俊今日（8日）出席電台節目時，稱有份支持特首林鄭月娥推行修例的行政會議成員應該離任。有份被點名的行會成員、新民黨主席葉劉淑儀下午開記者會，批評田北俊說法不合理和不負責任，她無必要辭任行會成員。
葉劉淑儀稱，有80萬人簽名支持修例，而且修例並非惡法，目的在於堵塞法律漏洞，只是被人妖魔化；她和另一名行會成員湯家驊已盡力協助政府解釋，故認為田北俊說法是沒有道理和不負責任。
她形容，田北俊聯同其餘三名自由黨榮譽主席去信張宇人，要求張宇人辭去行會成員一職的做法等同「逼宮」，對張宇人很不公平。
實政圓桌立法會議員田北辰稱行會成員不應有政黨背景，葉劉淑儀說回歸後政治體制有很多改變，特首沒有政黨背景，如今行會等同執政聯盟，故建制派政黨理應支持政府。她又以三隧分流等為例，強調建制派並非舉手機器。
葉劉淑儀透露，特首明日（9日）將會召開暑假前最後一次行會，着記者如有關於特首的問題，可留待明日向林鄭月娥提問。
另外，被田北俊點名促辭任行會的湯家驊在facebook表示，社會現在有一種極不健康和極不負責任的風氣，先堆砌虛假事實誣衊公眾人物，然後要求他認錯甚至辭職，「如果他認錯辭職，便等同他確認了虛砌的指控；假如他不認錯辭職，他們又說公眾人物死不認錯」。
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