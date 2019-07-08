食環2.5萬地點滅鼠近2000隻稱「行動有效」　議員批雷聲大雨點小 (16:37)

首輪目標小區滅鼠行動於5月6日展開，至6月28日結束。其間食環署在有鼠患的地點，包括後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤附近等加強滅鼠，在7227個和18,545個地點分別放置毒餌及捕鼠器、毀滅390個鼠洞，收集1035隻死鼠和捕獲793隻老鼠。食環署並加強清潔目標小區內的街道和街市。

同時，食環署在目標小區滅鼠行動期間加強執法，8周內共巡查19,406次，發出5201個衛生建議、1754個口頭警告、31封警告信、6封法定通知書及412張定額罰款通知書，並提出268宗檢控。署方亦為私人樓宇的物業管理公司、食肆負責人、街市檔戶及商販等，舉辦共202場衛生講座，提供防治鼠患知識及技術指導。

九龍東立法會議員柯創盛認為，食環署出擊8周後捕捉到的老鼠數目太少，形容滅鼠力度和成效不成正比，「雷聲大雨點小」。他說「出咁大力度，按道理應有一定成果，最後這樣的成果，要檢視有無做漏和可改善的地方，是真的持續無老鼠？還是鼠餌和科技不足、居民的舉報少呢？要檢視做的價錢是否合理和衡工量值」，促食環署全面檢視過去8周的工作。

柯創盛亦指出，滅鼠需長期持久戰，單靠「特事特辦」是「有頭威無尾陣」，不能根治問題；未來應持續用同樣力度打擊鼠患。他留意到，山坡和領展範圍的滅鼠和控蚊工作都未有顯著成效，促食環署改善；亦建議加強宣傳舉報鼠患的方法和意識，並可研發舉報鼠患黑點的手機程式，以發動全民參與滅鼠運動。

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