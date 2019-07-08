女子疑遭情夫禁錮強姦　控方：事主曾向丈夫求救 (15:32)

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被告陳國禎（32歲）被控於去年2月4至5日，在旺角通菜街107號7樓單位一個房間內兩度強姦X，以及將X非法及損害性地禁錮，並在違反她的意願下將她羈留。

控方開案陳辭指出，已婚的X於2013至2014年間在餐廳工作時認識被告，並發展成情侶，X其後到另一餐廳工作。至去年2月，X收到被告來電要求見面，由於她擔心被告會前往其工作地點找她，故答應見面，並告知上司自己會遲到。X與被告下午1時半在黃大仙見面後，被告先稱去購物，其後改稱回家，並將X扯進房內，X曾要求離開，惟遭被告擋在門前。

X曾在接聽上司的來電期間哭泣，被告因而變得憤怒，並踢X的臉和口，及弄壞X的手機。被告其後要求X閉嘴和躺下，二人掙扎一輪後，X最終遭被告強姦。

被告後來一度離開，X雖然不敢離開，但仍想通知丈夫，遂鎖上房門及用被告手機內的應用程式WhatsApp以語音信息聯絡丈夫。被告一度在房外撞門，X則刪除相關通話紀錄。

被告其後質疑X報警，並踢X的臉和口，其間X曾高聲求救，被告則擋在門前阻止她離開。被告後來帶X到牀上和為她塗藥油，並再次強姦她。

被告完事後，X稱自己感到肚餓，被告外出買食物，並沒鎖門。由於X擔心被告隨時回來，故逃至大廈天台，並逗留至凌晨4時。X其後乘坐的士離開，以及用司機的電話致電丈夫，並在回家後由警察陪同到聯合醫院求診。

與此同時，被告得知X離開後，曾聯絡X的丈夫查詢X有否回家，並以WhatsApp傳信息向X的丈夫道歉。雙方承認事實指出，X體內和當日穿著的內褲均驗出被告的精液。

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