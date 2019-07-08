「龍心」與前女友涉於校門外阻學生上學　男事主稱遭女被告扯爛衫 (18:12)

自稱「龍心」的男被告林克霖（41歲）、綽號「大丁」的前女友鄭芷琪（19歲），同被控一項遊蕩致他人擔心罪，女被告加控一項襲擊致造成身體傷害，控罪指稱他們於2018年10月3日，在東涌明愛華德中書院外遊蕩，令張姓男生和莫姓女生感擔心，女被告則涉襲擊張姓男生。

學校女文員陳怡帆供稱，兩人於早上8時15分到校門外按鐘與校務處通話，校務處可透過視象對講機觀察校外情況，他們起初客氣地表示要求見校長及自薦為學生舉行講座。陳續說，因校長正在開會，對方沒有預約，拒絕兩人要求，並建議對方以書面形式向學校申請舉行講座，其後「佢哋態度有啲變」，兩人在門外叫囂，攔截學生不讓他們上學。

由陳拍攝片段所見，片段顯示她拍攝視象對講機的畫面，聽見年長男聲說「全部學生唔好返學」，「扯X住佢」，年輕男聲反問「做乜X事」，着對方「有病就睇醫生」。

學校保安魏錦華表示，兩人於早上8時15分初次到學校，要求見校長，其後離開片刻，約25分鐘後折返。兩人折返後情緒激動，曾阻止校門關閘，又攔截學生不讓他們上學，女被告更拉扯男同學手臂，部分學生需由停車場入口進校，最終報警。

辯方盤問時指，拉扯男同學事件發生前，兩被告因曾被路經的學生譏笑及指罵感到不滿，該名學生曾向兩人稱「你係咪癡線？有病睇醫生」，並夾雜粗口，故兩人要求入校園尋找該名學生。

手臂受傷的張姓男學生供稱供稱，案發時在校門前甫下車便遭女被告拉扯手臂，更扯爛其體育衫，形容「有啲驚」、「佢哋唔知係咩人，我返學啫」，同行女同學更受驚流淚。

男被告代表律師盤問張姓男生時指，男被告沒有觸碰過他，也沒有對他大聲呼喝，質疑他在案發時有吃早餐、戴耳機聽歌，心情並非害怕。張姓學生同意男被告沒有碰他，形容食早餐等事「總要用辦法令自己冷靜落嚟」，雖然後來心情平伏，但當時他未能前往安全的地方，「仲有少少驚」，又指擔心兩名被告「唔知對我做啲咩，仲有一位係男士，可能比我更大力，佢郁手時，我驚保護唔到自己」。聆訊明（9日）續。

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