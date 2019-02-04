【逃犯條例．九龍大遊行】民權觀察促警按通例展示委任證　關注記者遭粗暴對待 (14:59)

民權觀察指出，《警察通例》1-02、20-3、20-14段規定《警察通例》屬強制規定，不遵從者可能須被紀律處分；警務人員在市民要求下有責任透露警員身分；而便衣警員在行使警權時必須表明身分及出示委任證，並須將委任證掛在顯眼的地方，讓人易於辨認。

民權觀察表示，便衣警員在執勤期間未有展示委任證的問題已多次發生，民權觀察質疑警方的行動指揮官是否默許或曾指示前線警員在處理昨日的示威活動時，可以不遵循《警察通例》20-3、20-14段的要求。

民權觀察亦表示，高度關注有記者指昨晚曾遭警員推撞及粗暴對待。民權觀察指出，《警察通例》39-05段列明，警務人員須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作，以及不應妨礙傳媒的攝錄工作。民權觀察促請警方的行動指揮官，必須確保前線人員的行為符合有關要求，以保障新聞自由。

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