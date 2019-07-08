涉26年前非禮9歲長女　父辯稱女兒因積怨才報警 (16:12)

一名66歲男子涉嫌於26年前多次非禮案發時年僅9歲的長女，現時35歲的長女直至前年才報警，揭發案件。控罪指被告於1993年6月至1994年3月，在住所6次非禮事主X。涉案男子否認6項非禮罪，區域法院法官今日（8日）裁定案件表證成立。事主X未有出庭作供。被告在庭上自辯，稱與事主X因為一筆20萬元人民幣定期存款起爭執，致兩人交惡，而導火線乃因被告與事主X在家中走廊相遇，兩人互不相讓再發生爭執，稱事主X因為爭執後「心有不甘」才會報警。
被告自辯時憶述，他與X一直「冇乜過節」，直至2014年，他將20萬元人民幣交予X（當時30歲）做定期存款，事主X問被告可否獲分利息，被告拒絕，兩人自始交惡。被告稱，該定期存款將過期時，曾委託事主X代為續期，但事主X拒絕，被告向事主要求取回定期，事主X才「晦氣」地把錢還給被告，連本帶利共逾21萬元。
被告說，案件導火線源於前年12月，被告掃地時擊中家中鋼琴，遭事主X指罵，二人爭吵。同日被告與事主X在家中走廊相遇，兩人互不相讓，事主X「發爛渣，大聲發惡」，又指被告「博懵」，爭執期間，事主X衝出門口，被告後來得知事主前往報警。
控方盤問被告時指出，為何他否認犯案，卻又向警方供稱只非禮了5次，不是10次，被吿回應是警察教他這樣說。控方又指出，X母親亦知悉被告非禮X，一家人2014年更曾召開家庭會議商討此事，當時被告甚至向X道歉，被告對此全部否認。
被告完成自辯，案件押後至7月17日進行結案陳辭。
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