【逃犯條例】田北俊︰自由黨應為無攔住政府強推修例負責　促張宇人辭行會成員 (10:29)

政府修訂《逃犯條例》引發連串示威及遊行活動，自由黨榮譽主席田北俊表示，政府在6月9日反修例大遊行當晚發新聞稿，仍然堅持如期在6月12日將修例草案直上立法會大會二讀辯論，自由黨當時發聲明支持政府，田北俊認為，當時做法倉卒，是失誤，他認為自由黨要為沒有「攔住」政府強推修例負責，因此呼籲身兼行會成員的自由黨飲食界議員張宇人，辭去行會成員一職。
田北俊今早（8日）在商台節目中表示，他與周梁淑儀、方剛、劉健儀4名自由黨榮譽主席，今日將去信張宇人，要求他辭去行會成員一職。
田北俊出席節目後見記者，被問及會否要求張宇人限時內回應，田北俊表示修例爭議解決與否，對市民而言是急切的，希望張宇人考慮清楚辭去行會成員的建議。他又強調，香港立法會有很多方法可以制衡特首，故相比起特首，立法會反而是香港的權力中心，因此呼籲市民在立法會換屆選舉中積極投票，透過選票影響政府政策。
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