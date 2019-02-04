【逃犯條例】田北俊︰自由黨應為無攔住政府強推修例負責　促張宇人辭行會成員 (10:29)

田北俊今早（8日）在商台節目中表示，他與周梁淑儀、方剛、劉健儀4名自由黨榮譽主席，今日將去信張宇人，要求他辭去行會成員一職。

田北俊出席節目後見記者，被問及會否要求張宇人限時內回應，田北俊表示修例爭議解決與否，對市民而言是急切的，希望張宇人考慮清楚辭去行會成員的建議。他又強調，香港立法會有很多方法可以制衡特首，故相比起特首，立法會反而是香港的權力中心，因此呼籲市民在立法會換屆選舉中積極投票，透過選票影響政府政策。

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