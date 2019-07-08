【逃犯條例．九龍大遊行．短片】警彌敦道執勤　部分無佩戴委任證 (09:52)

【09:52】 不少市民質疑警察昨晚（7日）於彌敦道執勤時沒有佩戴委任證，記者翻查警察通例，第20章「警署與各科組日常處理的事務」列明，警員人員只要擬進行的工作不妨礙其妥為保管委任證，他們在任何時候均須隨身攜帶委任證。便衣人員不論是否當值，在與巿民接觸和行使警察權力時，必須表明身分及出示委任證。在案發現場的便衣人員，須將委任證掛在顯眼的地方，讓人易於辨認其身分。
如市民提出要求，軍裝警務人員應出示委任證，除非：
(a) 情况不容許；或
(b) 出示委任證會影響警隊行動及/或危及有關人員的安全；或
(c) 要求不合理。
如軍裝警務人員在上文第4(a)及(b)段的情况下未能按要求出示委任證，其後待情况許可便應即時出示委任證。如警務人員沒有出示委任證，不論是要求不合理或最終未能遵辦，均須在記事冊內說明。
如一隊軍裝警務人員執行任務，例如在查核牌照期間，則只需其中一名軍裝警務人員按要求出示委任證便可。
【7月7日23:50】反對修訂《逃犯條例》示威持續，下午舉行的「九龍大遊行」延至晚上。晚上約10時，大批示威者聚集於旺角彌敦道一帶，一度與警方對峙。警方其後驅散人群，雙方爆發衝突。明報記者所見，在彌敦道北行線推進的防暴警察，當中16人至少有6人沒有佩戴委任證，部分則佩戴一張黃底或白底黑字、寫有警員編號的紙張。
此外，防暴警察一度在創興廣場外的彌敦道與示威者對峙，有示威者質疑警員沒有佩戴委任證，有警員則向示威者稱：「警方執行職務時不需要佩戴委任證。」有警員其後再表示，執行職務時有一名警員佩戴委任證，其他就不需要。記者觀察，當時15名警員中，約三人沒有佩戴委任證或展示警員編號。
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