【逃犯條例．九龍大遊行．短片】警彌敦道執勤　部分無佩戴委任證 (09:52)

如市民提出要求，軍裝警務人員應出示委任證，除非：

(a) 情况不容許；或

(b) 出示委任證會影響警隊行動及/或危及有關人員的安全；或

(c) 要求不合理。

如軍裝警務人員在上文第4(a)及(b)段的情况下未能按要求出示委任證，其後待情况許可便應即時出示委任證。如警務人員沒有出示委任證，不論是要求不合理或最終未能遵辦，均須在記事冊內說明。

如一隊軍裝警務人員執行任務，例如在查核牌照期間，則只需其中一名軍裝警務人員按要求出示委任證便可。

【7月7日23:50】反對修訂《逃犯條例》示威持續，下午舉行的「九龍大遊行」延至晚上。晚上約10時，大批示威者聚集於旺角彌敦道一帶，一度與警方對峙。警方其後驅散人群，雙方爆發衝突。明報記者所見，在彌敦道北行線推進的防暴警察，當中16人至少有6人沒有佩戴委任證，部分則佩戴一張黃底或白底黑字、寫有警員編號的紙張。

此外，防暴警察一度在創興廣場外的彌敦道與示威者對峙，有示威者質疑警員沒有佩戴委任證，有警員則向示威者稱：「警方執行職務時不需要佩戴委任證。」有警員其後再表示，執行職務時有一名警員佩戴委任證，其他就不需要。記者觀察，當時15名警員中，約三人沒有佩戴委任證或展示警員編號。

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