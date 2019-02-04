【逃犯條例．九龍大遊行．短片】警驅散示威者拘5人譴責堵路　攝記協譴責警清場推撞記者 (07:40)

至於昨晚的旺角衝突，劉先生稱市民佔領馬路表達訴求過去一個月已經很常見，而且市民都會理解，通常示威者佔領一段短時間後便會離開，然而警方昨晚卻追打示威者，甚至走入店舖驅散示威者，批評警方是「發泄式」使用不對等武力。他認為如政府打算解決爭議，須拿出誠意，回應示威者訴求。

【07:53】香港攝影記者協會發聲明，嚴厲譴責警方清場時多次用盾牌推撞前線記者的鏡頭和身體，喝罵、甚至襲擊記者，認為行為嚴重阻礙採訪，妨礙新聞自由。

聲明提到，現場記者大多數穿有「記者」或「PRESS」字眼的反光背心、佩戴記者證，並配合警方行動而後退，但即使記者多次表明身分仍然遭警方多次惡意推撞。

聲明最後強調，近期多次遊行示威中，都有警員推撞甚至辱罵記者行為，呼籲警方正視警權問題，尊重傳媒行業採訪權，維護新聞自由，保障大眾市民的知情權。

【03:30】警方凌晨3時許在facebook回應九龍區的公眾活動，強烈譴責示威者堵塞道路的違法行為。警方表示，驅散行動共拘捕5人，稱其涉嫌襲警及妨礙警務人員執行職務。

警方表示，有關團體昨日在九龍區進行公眾活動，遊行下午3時30分由梳士巴利花園起步，至香港西九龍站外匯民道空地完結，並於下午5時30分宣布活動結束，而相關公眾活動大致在和平有序的情況下完成；其間，警方拘捕一人涉嫌未能出示身分證明文件。

警方稱，部分示威者在遊行結束後轉到廣東道一帶活動，更於晚上約8至9時堵塞廣東道，並於九時起佔據彌敦道北行線，經尖沙嘴、佐敦、油麻地到達旺角。警方於彌敦道及亞皆老街交界設立防線並多次作出警告，警告示威者正進行非法集會，要求示威者離去，否則會作出驅散行動。

警方表示，經數次警告無效後，警方約晚上11時開始進行驅散，部分示威者曾作出反抗；過程中，警方共拘捕了5人，涉嫌襲警及妨礙警務人員執行職務。警方表示強烈譴責示威者堵塞道路的違法行為。

警方稱，尊重市民表達意見，言論及集會的自由。警方一貫的政策是全力協助市民進行和平的公眾活動，同時亦有責任確保公共安全及公共秩序。

【01:40】彌敦道往旺角方向亦已重開。

【01:33】警察公共關係科高級警司江永祥於facebook影片稱，警方在彌敦道及亞皆老街交界設立防線，並作出多次警告呼籲示威者和平離開。他說，由於示威者不合作，警方作出驅散行動，現時仍有一批示威者在旺角及油麻地集結，呼籲他們盡快離去。

【01:17】警方逐步重開彌敦道，彌敦道往油麻地方向現重開。

【01:12】於示威中擔任「哨兵」工作的示威者Kasa表示，他們響應網上號召，原定由尖沙嘴和平遊行至旺角，「連警方也開路予我們」。至昨晚11時，於旺角創興廣場附近隧道，突然有持盾警員前後包炒示威者，雙方口角，有示威者被警員攻擊。相若時間，示威者收到消息稱煙廠街有示威者被警員攻擊，於旺角一帶的示威者始與警員發生衝突。

Kasa稱，今次是警方先發動攻擊，強調示威者沒有準備頭盔、盾牌等物品衝擊警方防線，「雨傘、水、保鮮紙也沒有，一切都是突發」。

他自言在運動的角色「要留到最後」，故沒有乘港鐵尾班車，續於現場觀察警方行動，並透過Telegram等軟件匯報，「希望可協助同伴一齊嚟，一齊走」。

【01:00】一名男子於麥當勞內被捕，他自言不知為何被捕，擾攘約20分鐘後被帶上警車。

【00:44】警方旺角往油麻地防線的警員在指揮官命令下一起脫下頭盔，防線現在處於近彌敦道與咸美頓街，暫未再推進。

【00:33】於油麻地港鐵站，有人在售票機外放上零錢，再購票趕乘尾班車離開。

【00:23】防暴警察防線目前向油麻地方向推進。

【00:20】立法會議員區諾軒及譚文豪到彌敦道及登打士街交界，要求警方確保防線後沒有任何示威者，勿「禁錮」在場示威者。警員以揚聲器要求他們二人離開，不要阻礙警方執行職務。

區諾軒及譚文豪當時站在警員和記者之間，警員向在場數十名記者推進，一度出現混亂，有記者一度倒地。

【00:13】反對修訂《逃犯條例》示威持續，昨午（7日）舉行的「九龍大遊行」延至今（8日）凌晨。旺角登打士街有大批防暴警察，有示威者呼籲他人一起往油麻地港鐵站離開。

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圖輯：九龍大遊行 遍及彌敦道廣東道