【逃犯條例．九龍大遊行．短片】警驅散示威者拘5人譴責堵路　攝記協譴責警清場推撞記者 (07:40)

【08:52】遊行發起人之一劉先生今晨（8日）接受港台節目訪問時，稱昨日九龍區遊行人數遠超預期，令人震驚，認為遊行已達到向政府施壓及向旅客宣傳的預期效果。
至於昨晚的旺角衝突，劉先生稱市民佔領馬路表達訴求過去一個月已經很常見，而且市民都會理解，通常示威者佔領一段短時間後便會離開，然而警方昨晚卻追打示威者，甚至走入店舖驅散示威者，批評警方是「發泄式」使用不對等武力。他認為如政府打算解決爭議，須拿出誠意，回應示威者訴求。
【07:53】香港攝影記者協會發聲明，嚴厲譴責警方清場時多次用盾牌推撞前線記者的鏡頭和身體，喝罵、甚至襲擊記者，認為行為嚴重阻礙採訪，妨礙新聞自由。
聲明提到，現場記者大多數穿有「記者」或「PRESS」字眼的反光背心、佩戴記者證，並配合警方行動而後退，但即使記者多次表明身分仍然遭警方多次惡意推撞。
聲明最後強調，近期多次遊行示威中，都有警員推撞甚至辱罵記者行為，呼籲警方正視警權問題，尊重傳媒行業採訪權，維護新聞自由，保障大眾市民的知情權。
【03:30】警方凌晨3時許在facebook回應九龍區的公眾活動，強烈譴責示威者堵塞道路的違法行為。警方表示，驅散行動共拘捕5人，稱其涉嫌襲警及妨礙警務人員執行職務。
警方表示，有關團體昨日在九龍區進行公眾活動，遊行下午3時30分由梳士巴利花園起步，至香港西九龍站外匯民道空地完結，並於下午5時30分宣布活動結束，而相關公眾活動大致在和平有序的情況下完成；其間，警方拘捕一人涉嫌未能出示身分證明文件。
警方稱，部分示威者在遊行結束後轉到廣東道一帶活動，更於晚上約8至9時堵塞廣東道，並於九時起佔據彌敦道北行線，經尖沙嘴、佐敦、油麻地到達旺角。警方於彌敦道及亞皆老街交界設立防線並多次作出警告，警告示威者正進行非法集會，要求示威者離去，否則會作出驅散行動。
警方表示，經數次警告無效後，警方約晚上11時開始進行驅散，部分示威者曾作出反抗；過程中，警方共拘捕了5人，涉嫌襲警及妨礙警務人員執行職務。警方表示強烈譴責示威者堵塞道路的違法行為。
警方稱，尊重市民表達意見，言論及集會的自由。警方一貫的政策是全力協助市民進行和平的公眾活動，同時亦有責任確保公共安全及公共秩序。
【01:40】彌敦道往旺角方向亦已重開。
【01:33】警察公共關係科高級警司江永祥於facebook影片稱，警方在彌敦道及亞皆老街交界設立防線，並作出多次警告呼籲示威者和平離開。他說，由於示威者不合作，警方作出驅散行動，現時仍有一批示威者在旺角及油麻地集結，呼籲他們盡快離去。
【01:17】警方逐步重開彌敦道，彌敦道往油麻地方向現重開。
【01:12】於示威中擔任「哨兵」工作的示威者Kasa表示，他們響應網上號召，原定由尖沙嘴和平遊行至旺角，「連警方也開路予我們」。至昨晚11時，於旺角創興廣場附近隧道，突然有持盾警員前後包炒示威者，雙方口角，有示威者被警員攻擊。相若時間，示威者收到消息稱煙廠街有示威者被警員攻擊，於旺角一帶的示威者始與警員發生衝突。
Kasa稱，今次是警方先發動攻擊，強調示威者沒有準備頭盔、盾牌等物品衝擊警方防線，「雨傘、水、保鮮紙也沒有，一切都是突發」。
他自言在運動的角色「要留到最後」，故沒有乘港鐵尾班車，續於現場觀察警方行動，並透過Telegram等軟件匯報，「希望可協助同伴一齊嚟，一齊走」。
【01:00】一名男子於麥當勞內被捕，他自言不知為何被捕，擾攘約20分鐘後被帶上警車。
【00:44】警方旺角往油麻地防線的警員在指揮官命令下一起脫下頭盔，防線現在處於近彌敦道與咸美頓街，暫未再推進。
【00:33】於油麻地港鐵站，有人在售票機外放上零錢，再購票趕乘尾班車離開。
【00:23】防暴警察防線目前向油麻地方向推進。
【00:20】立法會議員區諾軒及譚文豪到彌敦道及登打士街交界，要求警方確保防線後沒有任何示威者，勿「禁錮」在場示威者。警員以揚聲器要求他們二人離開，不要阻礙警方執行職務。
區諾軒及譚文豪當時站在警員和記者之間，警員向在場數十名記者推進，一度出現混亂，有記者一度倒地。
【00:13】反對修訂《逃犯條例》示威持續，昨午（7日）舉行的「九龍大遊行」延至今（8日）凌晨。旺角登打士街有大批防暴警察，有示威者呼籲他人一起往油麻地港鐵站離開。
逃犯條例．九龍大遊行相關報道：
示威者入夜不散沿彌敦道前行 防暴警驅散拘多人 遊行迫爆尖沙嘴 佔路再爆衝突
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 九龍大遊行 編輯推介