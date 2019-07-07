英基誕20名IB狀元　7人有意留港讀醫 (19:00)

今年全球逾16萬考生，有210名狀元，香港佔34人，當中20人來自英基學校協會屬下7間學校。

就讀英基英皇佐治五世學校的楊釆盈，有意留港讀醫。她小時候因身體問題求醫，眼看該醫生用心關懷及治療，令她變得健康及開心，故立志日後成為醫生，「希望好像該醫生，對我未來的病人有貢獻」。

被問到近期因反對修訂《逃犯條例》引發的風波，導致醫護和警方關係緊張，楊釆盈認為，在醫院「病人無分你我」，不論政治立場，醫生職責是醫治每一個病人，而未經病人同意的情況下，醫生需對病人私隱保密。

就讀英基沙田學院的林心怡，打算到英國劍橋大學修讀獸醫。她家養有兩隻狗，成長環境一直有動物陪伴，故望修讀獸醫，亦相信此科有多元出路。她亦對傳染病研究感興趣，希望學有所成後，回港發展。

同樣就讀英基沙田學院的夏焜昊，打算到美國洛杉磯修讀電腦科學。他自言小時候愛玩電腦遊戲，讀書時對電腦科技感興趣，現仍未決定向何範疇深入發展，但不排除人工智能等，希望長遠到矽谷發展。

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