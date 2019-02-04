【逃犯條例．九龍大遊行】高鐵停售即日車票　西九站外10米設水馬查票　旅客：太敏感 (12:00)

記者今早到西九站觀察，見站外四周架有水馬，港鐵職員於高鐵站約10米外設「檢查站」，有職員站崗公布即日車票已停售；已預購車票的旅客，則須向職員出示身分證及車票方可入站。高鐵站停車場入口對開亦實施車輛管制，有警員在場查問車輛去向。

來自深圳北的旅客譚先生，原計劃今早乘搭高鐵返回深圳，惟他未有提早購買車票；他估計，現需改到紅磡站乘搭港鐵東鐵線回深圳。對於站內僅開放兩個出入口的安排，譚先生感到「不舒服、不方便」，認為港鐵反應「有點太敏感」。譚先生表示，自己趕時間回深圳，希望香港市民為外來旅客帶來一個好環境、不要影響旅客出行；對於近日反修例示威持續，他認為，「大家有什麼事情可以好好溝通，不需要這樣，沒必要搞這麼緊張」。

港鐵停售即日來往中港車票。廣州旅客胡先生表示沒失預算，即使沒有回程票，仍可選擇乘跨境巴士，或留待明日再購票，「總有方法可以返到去」。胡先生說，出行前有預留時間，故在港額外逗留數天也沒有問題；他另表示，高鐵站外常有活動，圍封出入口是「好正常」，「服從安排，咁安排咪咁走囉，要守規矩，不會過度反應」。

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