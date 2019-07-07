【逃犯條例】家長聯盟攜幼遊行至禮賓府 (17:24)

家長聯盟今早（7日）遊行到中環禮賓府外遞交聯署請願信，逾百人參與，當中有家長攜同小孩參加。家長聯盟發言人何美儀表示，已收集超過5000人聯署。有家長戴上黃色頭盔，表達與年輕人坐上同一條船的信息。
家長聯盟從中環聖約翰座堂遊行至禮賓府，由於請願信於遊行期間被雨水淋濕，聯盟改為遞交寫上五大訴求的示威牌，並由警員接收。
家長聯盟發言人何美儀表示，「看到年輕人為香港自由付出無數時間，希望聚集一班家長，為年輕人打氣，並希望特首林鄭月娥放下尊嚴，公開對話。」她說，特首不應閉門與年輕人會面，因為會予人「閉門打仔」感覺，認為特首應該公平公正與市民會面。
本身是社工的參加者Alex稱，看到近日有人在網上表示想輕生時，有數百名年輕人分成多個隊伍尋找該人，對年輕人的互助精神表示感動。
民主黨中西區區議員吳兆康亦帶同兒子參與，兒子獻花予輕生市民。他表示，有向兒子解釋示威行動原因，教導兒子如遇到不公要發聲。吳兆康的兒子稱，從直播片段看到警察打人，覺得憤怒和不開心，所以出來參與。
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