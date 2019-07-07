【逃犯條例．九龍大遊行】設打氣站籲照顧情緒　中大生：無力感好重 (17:10)

中大社工系4年級生劉同學表示，近日見到多了輕生個案，有感不少人受反修例風波影響，情緒受困，於是自發設立街站，冀為市民打氣。她說，政府一直無回應市民訴求，「無力感好重」，「但希望大家好好照顧自己情緒，再照顧身邊的人」。

30歲Raymond與朋友亦在遊行起點設「心靈補給站」，邀請市民寫下鼓勵字句，又派小禮物。Raymond坦言非常疲累，「如果18區都遊行，政府仍無動於中，他們真的要檢討一下。」

67歲何女士稱擔心會有衝突，已帶備口罩防胡椒噴霧，有感警察「愈來愈打壓，恐怕每次遊行都要做好衝突的心理準備」。

另外，位於漢口道的藥房員工陳先生表示，自上月百萬人大遊行起，生意開始淡薄。他稱，日常以內地自由行旅客光顧為主，「平日生意額達7、8萬至10多萬元，今日只得100多元」。

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