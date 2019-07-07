【逃犯條例．九龍大遊行】設打氣站籲照顧情緒　中大生：無力感好重 (17:10)

反對修訂《逃犯條例》示威持續，有網民號召今午（7日）由尖沙嘴梳士巴利花園遊行到高鐵西九龍站。在遊行起點，十多名中大社工系學生自發設置街站為香港人打氣及提供情緒支援等資訊，讓市民寫下打氣字句。
中大社工系4年級生劉同學表示，近日見到多了輕生個案，有感不少人受反修例風波影響，情緒受困，於是自發設立街站，冀為市民打氣。她說，政府一直無回應市民訴求，「無力感好重」，「但希望大家好好照顧自己情緒，再照顧身邊的人」。
30歲Raymond與朋友亦在遊行起點設「心靈補給站」，邀請市民寫下鼓勵字句，又派小禮物。Raymond坦言非常疲累，「如果18區都遊行，政府仍無動於中，他們真的要檢討一下。」
67歲何女士稱擔心會有衝突，已帶備口罩防胡椒噴霧，有感警察「愈來愈打壓，恐怕每次遊行都要做好衝突的心理準備」。
另外，位於漢口道的藥房員工陳先生表示，自上月百萬人大遊行起，生意開始淡薄。他稱，日常以內地自由行旅客光顧為主，「平日生意額達7、8萬至10多萬元，今日只得100多元」。
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