【逃犯條例．九龍大遊行】廣州客羨慕港遊行：在內地早就被捉 (19:47)

珠海遊客楊小姐首次來港，她稱見到遊行隊伍感到「很害怕」，打算提早於傍晚由中港城坐船回珠海，並稱以後不敢來港。沿途有人派發簡體字反修例單張，但她的友人表示「看完還是不懂」。

港大建築系學生溫先生及麥小姐在參與遊行後，到港威大廈外協助派發反修例傳單。溫先生說，內地消息比較封鎖，想讓內地人知道發生什麼事。他稱，部分遊客會「急急腳」離開，雖然只有約四分之一遊客會接反修例傳單，但仍想以溫和方式向內地人傳達信息，「讓他們知道在內地接收的資訊未必準確」。

麥小姐表示，有內地小學生接過單張，當時遊行者正在罵警察，「我解釋港人上街是要爭取民主權利，之前和平出來示威，但警察開槍清場，好多人受傷入院」，她盼望盡力向內地人解釋事態。

【17:26】高鐵西九龍站今日（7日）因應遊行，只開放一個入口予事前已購票的乘客入內，警方在站內外嚴密佈防。從不同方向前往西九龍站的市民，均只能按指示經圓方商場，繞道至西九龍站入口外，即使市民從柯士甸站下車，亦不能直接從最近出口走到旁邊的西九龍站，而須繞道20分鐘；圓方內則有多重指示標語和廣播，引領旅客經圓方到西九龍站，港鐵職員沿途提供協助。

港鐵職員在西九站外，不時向未有事前購票而須折返的旅客，解釋有什麼其他方法往內地，包括乘東鐵線到邊境，再在深圳轉搭其他交通工具；亦有想到深圳的外地旅客要改乘的士，再轉駁其他交通工具。

本報記者下午以市民身分向柯士甸站內港鐵職員查詢可如何前往西九站D出口，即現時西九站惟一入口，但只有一名職員能清晰指示，另兩名職員均只著記者沿路向前走，並詢問其他職員。

有不願透露姓名的廣州旅客表示，事前不知道今早已停售離港車票，下午到達西九站後，才獲港鐵職員告知要換其他方法回內地，她覺得麻煩和焦急，最後要回港鐵站找其他方法回廣州。

在下午3時許乘車回廣州的羅小姐事前已購票，她說圓方的指示清晰，但就繞了15至20分鐘路，覺得有一點麻煩。她說，以為今日的遊行是支持港獨，但不會因今日情況不再來港旅遊，形容這只是近期的事，認為香港「平時也挺好，人也挺熱情」。

安排40多名內地團友回韶關的導遊方先生，表示該團乘搭的高鐵班次5時許出發，以前在開車前一小時到站已可，但今日則要提前三小時，因旅遊巴在附近沒地方停車落客，該團須從圓方徒步繞路到西九站。他說圓方指示清晰，但人太多，他已向團友解釋為何要早到，團友未有不滿。

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