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【逃犯條例．九龍大遊行．不斷更新】有示威者籲散去　向油麻地後退 (23:48)

【23:44】有前線示威者開始呼籲散去，一路向油麻地方向後退。

相關報道：7月8日凌晨旺角示威情況

【23:30】於旺角彌敦道停下的的士司機，被警方以阻差辦公拘捕。

【23:23】一架的士於彌敦道一位置打橫停下，阻擋警車前進。的士司機下車與警員口角。

【23:20】往旺角方向的警車調頭，匯合向油麻地的防線，一致向油麻地推進。防線後約有300人。

【23:15】於旺角彌敦道的示威者陸續返回行人路。現場所見，至少兩名示威者被警方帶上警車。

【23:04】逾20名防暴警察在彌敦道與碧街一字排開佈防，不斷推撞。立法會議員鄺俊宇呼籲警方「就住嚟」，慢慢將防線推前。

【22:45】警方將防線向油麻地方向推前約20米。

最前排市民大多只有口罩、眼罩，沒有頭盔。有人表示不夠裝備，「不能白白送命」；有市民大叫「一齊走」。雙方現時拉開約100米距離。

【22:31】於旺角彌敦道的市民大叫「一、二」，向油麻地方向緩慢後退。

【22:27】警察裝上圓盾、長盾及警棍，又準備胡椒噴霧。

【22:19】遊行隊頭到彌敦道匯豐外，與警察對峙。

【22:11】遊行隊頭在山東街，彌敦道6線被佔。

【21:53】晚上續有市民遊行，隊頭在咸美頓街稍停，隊頭有人持咪說希望等候隊尾，整隊人集中向前行，惟未有計劃向前走到哪兒或有任何後續行動。

【21:50】示威者在彌敦道北行線與金馬倫道交界，擺放小巴站牌及垃圾桶阻塞道路，現時彌敦道北行線由金馬倫道交界至中間道交界無法通車。

【21:31】彌敦道甘肅街交界有示威者走出馬路，路上仍有大批車輛，部分示威者指揮交通。

【21:23】市民移開擺放在梳士巴利道西行線的雪糕筒， 改為擺放在梳士巴利道與彌敦道北行線交界。

【21:20】部分示威者離開馬路，梳士巴利道東行線通車，仍有雪糕筒堵塞太空館外的西行線，駕駛者需要掉頭往東邊離開。

【21:00】有市民走出半島酒店外一帶梳士巴利道東西行線；彌敦道北行線亦有市民佔馬路。

【20:40】數十名警員護送外籍總警司陶輝由文化中心離開，眾志黃之鋒與部分人沿途跟隨，要求他面對香港民眾及傳媒，並向香港市民致歉。約10分鐘後，陶輝到達梳士巴利花園，登上警車離開。

【20:34】聚集於匯民道的市民逐漸散去，現場餘約70人。

【20:25】警方防線由馬哥孛羅酒店外向梳士巴利道方向後退。

【20:10】外籍總警司陶輝（Rupert Dover）在海港城廣東道一帶觀察，被數十名遊行者包圍，部分人大叫「shame」、「You deserve it」，警員築成人鏈護送他往梳士巴利道方向前進，其間一度發生推撞。

【20:00】數十名遊行市民前往廣東道。另外，約20名警員一度在港威大廈外的廣東道一字排開，約5分鐘後沿梳士巴利道方向離開；有示威者問「阿sir是否帶頭遊行？」

【19:35】逾300人仍在高鐵西九龍站外的匯民道聚集，部分市民在水馬陣外指罵警員，呼叫「香港警察，知法犯法」。

【19:28】大會宣布遊行結束。

【19:20】警員在廣東道使用揚聲器，呼籲留守在廣東道與九龍公園徑的示威者盡快返回行人路。現時過百名示威者聚集於上述路段，及港威大廈的廣東道行人路。

【19:15】現場下大雨，到達終點的遊行市民開始散去。

【19:08】大會宣布，逾23萬人出席遊行。警方表示，最高峰有5.6萬人。

【19:01】至晚上7時，仍有遊行市民陸續抵達高鐵西九龍站外。遊行發起人之一的劉穎匡呼籲警方盡快開放足夠道路，協助抵達終點的市民和平離開，又呼籲市民互相協助和平離去。

【18:53】記協發聲明表示對警方及港鐵封鎖高鐵西九龍站，拒絕記者入站內採訪表示極度遺憾。警方回應稱，絕對沒有要求或建議港鐵拒絕記者進入西九龍站採訪，對於記協作出此失實指控，警方表示極度失望及遺憾。

【18:43】彌敦道重開。

【18:37】有人於柯士甸站的玻璃貼上「向後望一望，我哋全部都喺到」，「香港人、不割席」等標語。

【18:30】約100人一度聚集於中港城門外以普通話叫「購物」口號，並唱國歌，又舉起以簡體字寫的「購物這邊」標語。在場者一同指向往高鐵西九龍站。

【18:23】警方表示，彌敦道即將開放，呼籲現時在馬路的市民返回行人路。

於柯士甸道附近，遊行市民大喊「香港人加油」。

【18:20】約200名示威者於九龍公園徑及廣東道交界聚集，不停向在場警員叫口號，包括「黑警可恥」。海港城港威大廈有名店關閉面向廣東道的出入口，另一邊門口則仍可進出。

【17:55】大批遊行者聚集於西九龍站外柯士甸道西行線。

【17:20】遊行隊伍出現兩個龍尾，一個為梳士巴利道往九龍公園徑，即原定路線，另一個則在彌敦道重慶大廈一帶。

另有大批遊行者聚集在中港城外的九龍公園徑，向在廣東道一字排開的軍裝警員高叫「香港警察，知法犯法」。

在終點，有人進入西九龍站外圍往西隧方向的行車路，並招手呼籲其他遊行者進入。

【17:04】遊行隊尾已離開梳士巴利公園，市民現仍塞滿半島酒店對出梳士巴利道，部分人潮往彌敦道前進。

另外，立法會議員區諾軒在終點高鐵西九龍站嗌咪，以普通話教導市民說出「撤回逃犯條例」等口號，着市民不要忘記遊行初心，呼籲到尖沙嘴廣東道與文化中心等地方時，可以向自由行旅客宣揚有關信息。大批原本聚集終點的市民現時開始散去。

【16:44】大批市民在梳士巴利花園、梳士巴利道、彌敦道等地等候出發，人流緩慢向前。重慶大廈對出北京道位置有約數十名警員、5架消防車及1架救護車在場戒備。

遊行期間，附近藥房、海防道一帶仍有旅客，有人拍下遊行情況。

【16:42】民主黨立法會議員鄺俊宇在戲曲中心旁邊帶領遊行人士高喊：「香港人，加油！」旁邊市民拍掌附和，氣氛熱烈。

【16:27】遊行隊伍抵達終點後，大會表示遊行市民可自行解散，着他們小心安全。同時，警方在終點以揚聲器呼籲市民往油麻地或經柯士甸站離開，惟不少遊行市民未有散去。

【16:20】遊行隊頭約下午4時15分抵達西九高鐵站終點。

仍有大批遊行者在梳士巴利花園、彌敦道及梳士巴利道交界、廣東道等滯留，遊行者不時高呼「開路」。

本報記者所見，遊行隊伍主要是年輕人，也有一家大小及拿着拐杖的長者；部分遊行者在北京道加入隊伍。

【15:38】遊行隊伍提早於下午3時38分起步，由尖沙嘴梳士巴利花園出發，沿途高呼「釋放被捕者、追究警隊濫權、立即雙普選」口號，又多度喊「香港人，加油」。

【15:32】遊行發起人之一劉先生批評，警方在遊行終點西九高鐵站外，設置不合比例的佈防，認為警方做法不僅阻礙正常人使用高鐵站權利，更令遊行者抵達終點時難以散去，警告會造成擁擠及危險的情況，警方責無旁貸。他質疑，警方做法是為了營造「示威很危險」形象。

被問到會如何應對遊行可能出現的衝突，劉先生稱已應警方要求招募足夠糾察及邀請救傷隊，加上警察有很多警力，故「理論上是安全的」。

劉先生說今日遊行人數遠超預期，「七一立法會衝突後，政府想分化和平及願意佔立法會的示威者」，惟今日卻顯示出香港人團結一致，強調會以「和平、理性、優雅」方式遊行。

【15:09】陸續有市民進入梳士巴利花園，大會宣布由於人數眾多，呼籲參加者往海旁集合。

大批市民目前聚集於星光大道，部分人身穿黑衣及戴上口罩。有人舉起「暴政必亡、林鄭下台」、「齊上齊落、不撤不散」等標語。

【14:49】反對修訂《逃犯條例》示威持續，有網民號召今午（7日）由尖沙嘴梳士巴利花園遊行到高鐵西九龍站。明報網站記者現場所見，下午2時半左右，梳士巴利花園大約有數百人聚集，有示威者舉起示威標語，並在太空館附近派發遊行單張，現場亦掛起列出訴求的橫額，寫着撤回修例、收回「暴動」定性、撤銷抗爭者控罪等訴求。

數十名警察在場戒備。

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