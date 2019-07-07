有記者稱七一遭警棍打傷食指　記協憂來年更多人阻撓採訪 (14:22)

記協另表示，至今收到29宗有關新聞工作者採訪近日示威活動時，懷疑警方使用過度武力並阻撓記者採訪的個案，並已就其中27宗向監警會投訴；在新接收的兩宗個案中，其中一宗發生在七一當日，有前線記者疑被警棍打傷食指。記協強調，所收到的個案中，記者當時均有向警方表明身分。

年報提到，「儘管警務處處長盧偉聰重申他們真誠和記者合作，但不少記者對此仍感懷疑。如果記者無法安全地留在新聞現場，人民知情權是否受損自然會成為關注焦點。」

記協主席楊健興表示，接下來的一年對記者將會是更艱難的一年，「對阻撓及干擾記者採訪的事件，除了來自警方亦有不同立場的示威者」，記協呼籲如市民不滿個別傳媒機構的編採手法，應直接向機構投訴，而非阻撓記者採訪。

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