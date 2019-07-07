【逃犯條例】梁定邦：市民可匿名供料監警會　不想任何人有法律風險 (12:12)

梁定邦表示，現時已接獲100多條市民主動提供的片段，過去他們也錄影了多家網媒及傳媒的現場直播片段，均會用作重組事件詳情。他說，不希望任何向監警會提供資料的市民承受法律風險，故建議市民如打算向他們提供資料，可利用第三者身分，甚至是不列姓名等。

他又提到，曾打算邀請退休法官加入專責小組來提高公信力，但認為監警會成員已有數名資深大律師，加入一名法官影響不大；再加上不知未來政府會否成立獨立調查委員會，故為避免與政府爭奪任命法官而作罷。

另外，有坊間聲音質疑監警會難以跟進身上無編號的「速龍小隊」成員行為，梁定邦指出，並非所有小隊成員身上均無編號，且警方也會有小隊所有成員的資料，可以靠「抽絲剝繭」方法找出涉事成員。不過他承認，並非所有涉事成員都能使用上述方法處理。

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