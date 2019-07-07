【逃犯條例】鄭若驊：公眾忌做暴力或破壞行為　維護法紀替法治出力 (10:56)

律政司長鄭若驊今日（7日）發表網誌，提及律政司主辦的本年度「檢控周」剛結束，主題是「不偏不倚 秉行公義」。鄭若驊指出，檢控官其中一項工作，是向執法機關提供法律指引，「並不會像有些電視劇或電影的角色般親自查案」，因為這是屬於警察或廉政公署執法機構的工作範疇。
鄭若驊稱，檢控官每次均會仔細審視證據、適用法律和《檢控守則》後，才決定是否檢控；「無論任何人如何定性一宗事件，大家都不應該任意推測所有涉案者均會被控相同的罪名」，外界的言論或意見，亦不會影響律政司履行刑事檢控的職責。她重申，律政司的刑事檢控工作是受《基本法》第63條保障，不受任何干涉。
鄭若驊最後稱，她和律政司的同事會致力配合政府新施政風格，加強與法律界和爭議解決界別者交流，以便日後制定政策時，能夠吸納他們的意見。她亦提醒公眾千萬不要做一些違法行為，尤其是暴力或破壞行為，要攜手維護法紀，為香港法治出一分力。
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