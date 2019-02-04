【逃犯條例．九龍大遊行】高鐵停售今午至晚上車票　警籲市民不宜下午駕車入尖沙嘴 (12:29)

【12:29】警方表示，預料相關集會遊行下午3時半開始前後，尖沙嘴一帶道路會非常擠塞，市民應盡量使用公共運輸服務，避免駕車前往該區，及不時留意最新的改道或封路等交通消息。警方亦呼籲市民，在任何公眾活動上都要和平理性表達意見，要與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場；若發現有可疑人或物，應在安全情況下向警方舉報。
【10:45】有網民號召今午（7日）由尖沙嘴遊行到高鐵西九龍站，反對修訂《逃犯條例》，港鐵繼昨晚（6日）宣布今日只開放西九龍站一個出口和入口，及禁止非乘客進入車站後，今早以「為確保車站和高鐵列車服務運作暢順」，所有售票渠道即時停售今天中午起至晚上服務結束時的所有南行及北行列車班次車票，以維持車站秩序。港鐵呼籲乘客可考慮改乘城際直通車、港鐵東鐵線經羅湖或落馬洲口岸前往內地，或使用其他跨境交通工具。
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