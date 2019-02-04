【逃犯條例．九龍大遊行】高鐵停售今午至晚上車票　警籲市民不宜下午駕車入尖沙嘴 (12:29)

【12:29】警方表示，預料相關集會遊行下午3時半開始前後，尖沙嘴一帶道路會非常擠塞，市民應盡量使用公共運輸服務，避免駕車前往該區，及不時留意最新的改道或封路等交通消息。警方亦呼籲市民，在任何公眾活動上都要和平理性表達意見，要與激烈示威者保持安全距離或盡快離開現場；若發現有可疑人或物，應在安全情況下向警方舉報。