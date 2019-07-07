【逃犯條例】陳茂波籲珍惜生命　稱現實問題非單憑投放資源可解決 (11:14)

陳茂波又稱，現實中很多問題並非單憑投放資源便可以解決，即使大家認同問題所在，但解決方案往往有不同進路，有時還要涉及原則或判斷問題、兼顧歷史與現實，及體諒不同持份者的需要與感受，「我的體會是這有如我們各自的家庭，有年長的、中年人、青年人和小孩，大家也許對問題的看法不一，甚至爭持不下，卻還是一家人。需要相互尊重、相互忍讓、諒解和包容，才能一起前行」。

陳茂波最後指出，港府已深刻認識到須改善機制，建立與市民更好的互動渠道，更好地聆聽和尊重市民的心聲，並在決策過程中更多吸納市民的意見，希望隨著施政改善，未來可逐步修補公眾與政府之間的嫌隙，重建彼此間的信任，「望大家和我們一起，守護和建設好香港這個彼此都深愛的家園」。

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