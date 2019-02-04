【逃犯條例】專家籲家長開放跟子女溝通：冇咗個仔女時，就真係乜嘢都唔駛做 (10:04)

涉及《逃犯條例》修訂爭議的連串事件，觸動部分年輕人和家長的情緒。港大防止自殺研究中心助理教授鄧琳提醒各界人士，部分年輕人的絕望感，或早自2014年佔領運動以來積聚，也涉及當前社會情況和個人情緒等理由互相扣連，不能只顧批判。鄧琳提醒家長，若與子女政見不同，必須先放下自己想法讓子女坦誠講出他們的看法，否則若然反目，「冇咗個仔女時，就真係乜嘢都唔駛做」，應明白家庭要是子女的後盾；子女若堅持參與社會事件，也應只求能跟對方保持聯絡。
鄧琳亦呼籲年輕人，若積累負面情緒時，應先遠離相關社交媒體等資訊，重新思考參與社會事件也有很多崗位，亦要明白社會運動不能一蹴而就；若一時感到未能支援失意朋友，亦須尋找專業輔導人士幫忙。
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」臨牀督導主任周文慧則表示，平台近日曾經在24小時內，接收到超過400個求助電話，較平日80至90個左右明顯增加。
周文慧亦提醒家長，要明白如今年輕人會有自己想法，現在也是展現對子女的愛是不講條件的時候。她亦提及，周三（10日）中學文憑試（DSE）放榜，或會增加應屆考生情緒波動和跟家長衝突的機會，各方更需留意這批年輕人的情緒。
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