【逃犯條例】專家籲家長開放跟子女溝通：冇咗個仔女時，就真係乜嘢都唔駛做 (10:04)

鄧琳亦呼籲年輕人，若積累負面情緒時，應先遠離相關社交媒體等資訊，重新思考參與社會事件也有很多崗位，亦要明白社會運動不能一蹴而就；若一時感到未能支援失意朋友，亦須尋找專業輔導人士幫忙。

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」臨牀督導主任周文慧則表示，平台近日曾經在24小時內，接收到超過400個求助電話，較平日80至90個左右明顯增加。

周文慧亦提醒家長，要明白如今年輕人會有自己想法，現在也是展現對子女的愛是不講條件的時候。她亦提及，周三（10日）中學文憑試（DSE）放榜，或會增加應屆考生情緒波動和跟家長衝突的機會，各方更需留意這批年輕人的情緒。

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