【逃犯條例】張建宗：政府冀主動接觸青年了解需要 (09:02)

涉及修訂《逃犯條例》的爭議持續不息，政務司長張建宗今日（7日）發表網誌，表示為配合施政新風，政府團隊會多聆聽，加強就不同政策或社會關心的議題，與跨階層和不同背景的市民溝通，以更好掌握社會脈搏，並希望透過主動接觸青年，了解關心他們的需要，確保施政更到位。
他續稱，政府上周已分別與不同政黨的立法會議員會晤，就如何盡快處理立法會財委會的議程及讓香港重新出發，坦誠溝通。
張建宗又提到周三（10日）的中學文憑試放榜日，呼籲成績未如理想的同學不用灰心，認為只要同學抱「順境不驕，逆境不餒」信念，靈活轉換另一條跑道繼續努力奮鬥，同樣可達目的地，追尋個人夢想。
另外，勞福局長羅致光亦在今日談及工作假期計劃的網誌中，以「後記」提及「特區政府一直致力為青年人提供更多機會」，當中包括工作假期計劃。他表示，政府「有時可能源於思慮不周或民情掌握不足」，施政未盡人意，未來整個問責團隊都會加倍努力，加強吸納社會意見，改善施政。
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