【升中派位．懶人包】升中派位競爭大　社工提醒家長做好準備 (11:44)

明愛家庭服務小學學生輔導服務高級督導主任黎丹麗接受《明報》網站記者訪問時表示，預計今年升中派位的競爭頗大。她提醒家長不要太緊張，在派位當日多照顧孩子的情緒，與他們同行。如果在派位後需要叩門，黎丹麗建議家長視乎小朋友的成績，再前往合適的中學，成功的機會較大；她又表示，在放榜前可預先向中學查詢叩門要求，填妥相關表格，以減輕當日的緊張感。如若最終未能獲派最心儀的中學，黎丹麗提醒家長應與孩子了解獲派學校，明白每間學校都有其優點，有需要的時候可向學校社工和教師查詢。

參加中學學位分配辦法的應屆小六學生，7月9日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並於周四及周五（11日及12日）內前往獲派中學註冊。若學生及其家長或監護人因要事未能辦理註冊手續，應授權代表辦理，否則會被視為放棄學位。

如家長對派位辦法有疑問，可向教育局學位分配組查詢。

電話：2832 7740 / 2832 7700

其他升中派位輔導熱線

青協關心一線︰2777 8899

青協uTouch網上外展輔導服務：WhatsApp熱線6277 8899

明愛向晴熱線︰18288

明愛小耳朵兒童輔導服務：3161 0000

（明報實習記者 張彤）

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