【逃犯條例．九龍大遊行】西九站周日只開一入口一出口　2000警戒備 (23:43)

港鐵今日（6日）深夜在高鐵西九龍站收車關閉後公布，港鐵與相關政府部門協調、獲得其同意後，明早（7日）西九站開始運作即實施特別措施，只開放一個出入口D供乘客入站，以及開放出入口K作出口，其他行人使用的出入口全日關閉。此外，所有車輛出入口，包括的士站、停車場上落客區，全日關閉。
接駁香港西九龍站的柯士甸站B4、C 和D4出入口將會由車站開始運作起全日關閉。
無購票者不准入站
港鐵表示，非乘客一律不准入站，乘客若要進入西九站，必須已實名購票；已買票又已取票者，可即時入站，若訂了票的，要出示訂票號碼及回鄉卡才可進入，西九站今日不接受即場購票，網上購票系統、電話熱線購票系統及指定票務代理的售票服務則維持正常。車站內商店只作有限度服務，餐飲服務將暫停營業。今日亦不容許送車或接車人士入站。
港鐵呼籲乘搭高鐵的乘客應使用公共交通工具前往香港西九龍站，並為行程預留充裕時間。乘客亦可考慮乘搭城際直通車、東鐵線經羅湖或落馬洲口岸前往內地，或選乘其他跨境交通工具。港鐵會向打算重新安排行程或退回於7月7日出發車票的乘客提供協助。
警方表示，會密切留意調配適當人手，維持公共秩序，保障公眾安全。警方亦呼籲遊行參與者遵照在場警務人員或主辦單位糾察的指示。據悉，警方會派出約2000警力，包括西九龍、港島及新界南總區應變大隊的防暴警察戒備。另外，鄰近高鐵站的港鐵柯士甸站、尖沙嘴站，警方會加派人手到場維持秩序，視乎人流實施管制措施。
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