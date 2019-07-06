【逃犯條例】精神科醫學院籲勿輕生　「將無機會再為大眾做有貢獻的事」 (21:15)

反對《逃犯條例》修訂風波未息，接連的衝突及緊張局面令部分市民出現情緒困擾，數名年輕市民輕生。香港精神科醫學院呼籲市民，關心時事之餘亦要關心自己的心理狀況，提醒無助等情緒會隨時間逐步減退；「如果讓輕生或自毁念頭付諸實行，只會讓自己永遠再沒有機會為自己與大眾作出有意義與有貢獻的事情」，亦會對所愛的人造成成不可逆轉的傷害，呼籲市民珍愛生命、關愛他人。
學院指出，社會現况可能令人感到無奈，並產生無助與無望感，這類情緒與想法有時可能非常強烈，甚至使人出現輕生或自毁念頭；市民無論身處現場或透過媒體接收相關信息，情緒都會受牽引，亦可能誘發急性壓力反應，包括不時想起衝突畫面、身體或精神持續進入戒備狀態、失眠、發噩夢、煩躁不安等。
市民可參考香港精神科醫學院的「守護精神健康護心符」，留意自己身體、情緒、認知、行為等方面，有否因過度受壓而發出信號，有需要時應及早求助。學院提醒，如需發放或轉載自殺相關資訊，應強調除自殺外，還有其他途徑解決問題，並應提供救助或輔導專線及社區資源的資訊；不應簡化自殺的理由，或轉貼、傳播自殺者遺書照片或文字內容等，以免造成誤解或令他人模仿。
逃犯條例 相關報道：
涉「分享」警員個人資料 被捕手機維修店主：警威脅如不合作「掃晒舖頭啲機」
7．7九龍大遊行 運房局：港鐵視情况採取適當措施 八和會館取消會員大會
楊岳橋︰7‧1事件是整個6月的「果」 胡志偉︰政府無應對社會深層次矛盾
羅范椒芬：沒通識或更多年輕人「衝出去」 涂謹申：問題不在通識在政府
九龍遊行 政府嚴防衝擊西九站 必要時「半封站」減班次 主辦籲參加者勿違法
個案：暈倒自責離開前線 歇斯底里痛哭 年輕人悲憤 社工：觸發人生困擾
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 秘書處 遊行 二讀 樓市 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 香港精神科醫學院 自殺 輕生 心理狀況 急性壓力反應