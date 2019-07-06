【逃犯條例】精神科醫學院籲勿輕生　「將無機會再為大眾做有貢獻的事」 (21:15)

反對《逃犯條例》修訂風波未息，接連的衝突及緊張局面令部分市民出現情緒困擾，數名年輕市民輕生。香港精神科醫學院呼籲市民，關心時事之餘亦要關心自己的心理狀況，提醒無助等情緒會隨時間逐步減退；「如果讓輕生或自毁念頭付諸實行，只會讓自己永遠再沒有機會為自己與大眾作出有意義與有貢獻的事情」，亦會對所愛的人造成成不可逆轉的傷害，呼籲市民珍愛生命、關愛他人。