【逃犯條例】市民教大悼墮斃學生校友　講師黎明：望大家休息過後能重新推石 (19:41)

下午3時，50多名師生及市民聚集香港教育大學中央廣場，朱耀明牧師、熱血公民立法會議員鄭松泰及教育大學社會科學系講師黎明均有出席悼念會。

黎明發言時說，想了很久，究竟今日要用「教育者、運動參與者還是新移民」身分發言，最後她選擇要用「失敗者」身分分享。她說，自己一直研究社會學，發現社會運作方式往往會用污名歸類社會上的人，或把某些人劃成少數族群，或要市民面對龐大的、個人難以推動的系統；政府的權力正是建築在大家的失敗之上。她又以西西弗斯的故事勸勉年輕人，形容大家都在走西西弗斯的路，不知道推石頭上山後，石頭會否跌回山腳；但她認為意義在於大家都沒被打敗，寄語年輕人應擁抱失敗者身分，休息過後繼續重新推石。

朱耀明與黎明分享後，全場默哀3分鐘；兩名教大校友黃俊邦及黃芷欣之後宣讀聲明，呼籲大家都要記得盧曉欣同鄔幸恩的遺願：「堅持落去！」又表示，只有大家堅持下去，才會見到「香港人一齊贏的一日」。

不少出席者都傷感落淚，其中身懷六甲的蔡小姐是教大職員，對有年輕人犧牲生命深感傷痛，一邊聽講者發言，一邊落淚。她說，明白大家或會感到無助，未來也只好見步行步，「有遊行就去，有票就投，盡做啦」。

教大學生王先生說，自己未來或會教通識，接受訪問時他一度哽咽語塞，未能說話。他說，覺得「好可惜」，不想繼續有其他人離開；又表示，有人可能認為教師或師訓學生不應在社會運動走得太前，但他認為無問題，重點是教師教導學生時，應該提供正反雙方的意見，不評論對錯，讓學生自行定斷。

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