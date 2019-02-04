【逃犯條例】涉「分享」警員個人資料　被捕手機維修店主：警威脅如不合作「掃晒舖頭啲機」 (19:18)

曾公開表態參加罷市的3C維修工作室東主賴先生憶述，當晚有十幾名警員大力拍門及高叫要求開門，指他涉嫌分享一名黃姓警員的個人資料，並展示來自觀塘法院的搜查令，當其姊姊想拍下搜查令時，警員立即收回搜查令，他事後亦沒有收到任何與搜查令相關的文件。

被問及會否投訴，賴先生稱不會，指「投訴都無用」，而姊姊當時亦因太害怕而簽署了一份表示對搜查「無投訴，好滿意」的筆錄，又說現時姊姊仍十分恐懼，不敢接聽陌生來電。

賴先生又指出，搜查過程中沒有找律師，事後才知道讓在警察入屋搜查前應找律師；他又稱，當時有警員說「有律師都無用」，其後他便被帶到青衣警署。賴先生表示，在前往警署前有叫姊姊找律師，但可能當時太晚找不到律師及朋友幫忙，他在沒有律師陪同下於葵涌警署錄視像口供，3小時後回到青衣警署保釋離開。

警方向本報證實，周三拘捕一名28歲賴姓男子，涉嫌「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，而該被捕男子已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。警方指出，任何人如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。