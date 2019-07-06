【逃犯條例】7．7九龍大遊行　不反對通知書申請者：和平理性優雅集會 (18:07)

劉先生指出，明日遊行會有40名糾察，亦正聯絡民主派議員協助。他說，不希望參加者與遊客起衝突，糾察會協助維持秩序；現留意到有網民計劃以AirDrop向iPhone用戶發放電子傳單，亦有人欲製簡體字標語。

問到會否擔心有人衝擊高鐵站，劉表示，高鐵站為開放空間，「有什麼需要衝擊？衝什麼？」希望澄清遊行原意，讓市民放心參與。

記者下午進入高鐵西九龍站內，有保安稱上司指示今明兩日都不可拍照；內地口岸區亦見數名身上寫有「特保」字眼的人員。記者曾試購明日福田到港車票，惟明午1時半到晚上10時半都無票可買。

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