【逃犯條例】香港眾志和平紀念碑升黑紫荊旗　悼反修例輕生市民 (17:49)

香港眾志在facebook直播升黑紫荊旗過程，他們走過無人看守的紀念碑草坪後，在紀念碑旗杆升起黑紫荊旗，全程約兩分鐘，其間他們無叫任何口號。

眾志在直播的帖文指出，和平紀念碑除紀念戰爭過後的和平，以及逝者的犧牲外，「更是要警惕世人，不要讓歷史繼續重複」。他們表示，未來要「保護好每一點的火光」，「照出民主自由的康莊大道」；又呼籲大家若感到疲累、覺得黯淡，「請輕觸一下你身邊的另一點燭火，讓我們傳遞力量，重新點燃起你吧」。

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