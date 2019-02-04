機電署︰港鐵新信號系統沒做足模擬故障測試　港鐵：承辦商無列明軟件詳情致未檢測涉事防護 (22:19)

港鐵又表示，港鐵的調查委員會認為，承辦商應該在釐定模擬測試時擴大範圍，以涵蓋可能影響系統關鍵表現的情境。港鐵重申，承辦商就事件有不可推卸的責任；港鐵今後在監管新信號系統承辦商方面，會更提高警覺、增加監督措施，以重建外界對有關工作的信心。

【17:18】港鐵今年3月測試荃灣線新信號系統時，發生兩車相撞事故，機電署及港鐵昨日（5日）分別發表報告。機電工程報告披露，在意外發生前，港鐵及承辦商未有按國際標準，作全面模擬測試。運輸及房屋局長陳帆今日（6日）回應稱，機電署的報告屬於技術事故調查，並非針對責任問題，希望港鐵汲取教訓，落實改善工作，確保系統安全才測試。

相關報道︰港鐵撞車前 顧問三度質疑系統安全 未叫停測試肇禍 報告指軟件設計三大錯

新信號系統包括A、B、C三套電腦，意外發生時，港鐵正模擬A、B電腦同時故障，要切換C電腦為主電腦。不過，機電署報告披露，在新信號系統出廠前功能測試階段及實地功能測試階段，均沒有就A、B電腦轉C電腦的情境進行全面的衝突模擬測試，有關做法與國際標準IEEE 1474.4不符，若曾進行相關測試，則可能發現程式編寫錯誤，以及C電腦未能重新產生「相互衝突區域數據」的問題。

機電署報告亦提及，承辦商原定在今年2月要進行獨立軟件審核工作，但相關工作未能如期完成，若能如期完成，則或可能發現軟件的編碼錯誤。此外，機電署報告指出，港鐵委聘的獨立安全評估顧問，在事故前曾先後三次質疑系統不安全，但港鐵未有叫停列車測試，在獨立顧問今年3月提出意見後不足兩周，即發生事故。

港鐵今日回覆查詢時補充，稱獨立顧問提交評估及建議後，港鐵及獨立顧問均有採取額外措施，包括多次造訪廠房、進行額外模擬測試等，並給予承辦商一年多的額外時間，令系統更加成熟，在事故發生前，問題的處理方面已取得進展。港鐵又稱，當時獨立顧問並未發現任何特定情况，而需要停止列車測試。

至於承辦商未能如期於今年2月底完成內部獨立軟件審核，港鐵今日稱是因承辦商內部進度原因而未能完成，又對相關的審核能發現軟件問題的機會存疑。港鐵重申，意外發生前，港鐵已經獲得承辦商發出的安全文件，確認其系統安全。

其他報道︰逾300人響應「光復屯門公園」遊行 警到場維持秩序

其他報道：【DSE放榜】羅致光：望少說負面形容詞 減負面情緒傳播

其他報道：男大生涉猥褻兩男童網友 准保釋禁用網上交友平台