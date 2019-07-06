【逃犯條例】7．7九龍大遊行　陳帆籲盡量避免影響市民旅客 (16:46)

反對修訂《逃犯條例》風波未息，網民發起「九龍大遊行」，號召明日（7日）由尖沙嘴梳士巴利花園，遊行至高鐵西九龍站外。運輸及房屋局長陳帆下午見記者，表示運房局已與港鐵及其他相關政府部門聯絡，希望盡可能疏導現場秩序，配合遊行人士和平表達意見的安排，盡量減少影響高鐵乘客。
發起九龍大遊行的網民預計，明日將有2000人參加遊行。陳帆表示，屆時高鐵西九龍站附近「多了2000個遊行人士」，港鐵「一定要」增加人手控制秩序，包括指揮交通等。他指出，留意到發起遊行的網民呼籲參加者要和平理性非暴力，他呼籲遊行人士表達意見時都要留意市民出行安排，「盡量將騷擾減到最細」。
另外，6月21日示威者包圍灣仔警察總部後，九巴在6月22日凌晨提供特別路線104R，由警總前往旺角，被運輸署要求「詳細交代」。陳帆今日（6日）否認運輸署藉此向九巴施壓，指出專營巴士公司的路線、收費及營運安排都需要運輸署批准；可以按實際需要加開班次，但須照會運輸署及提交細節。
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