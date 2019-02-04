【逃犯條例】7．7九龍大遊行　九巴31線改道　港鐵高鐵按情况採取適當措施 (21:50)

受影響路線：1、1A、2、3C、5、5A、5C、6、7、8、8A、8P、11、12、14、28、110、203C、203E、215X、234X、238X、260X、271、280X、281A、268B、269B、296D、W2、W3

九巴表示，臨時改道措施或會因應現場警方指示及實際情况調整。受影響路線的班次會有所延誤，乘客應預留充裕出行時間。如有查詢，可致電九巴顧客服務熱線2745 4466，或使用App 1933及九巴網站即時對話功能。乘客亦可登入九巴及龍運智能手機應用程式或瀏覽九巴網頁www.kmb.hk，查閱個別路線資訊。

【15:36】反對修訂《逃犯條例》風波未息，網民發起「九龍大遊行」，號召明日（7日）由尖沙嘴梳士巴利花園，遊行至高鐵西九龍站外。運輸及房屋局表示，運房局、運輸署、港鐵與相關政府部門會密切留意事態對鐵路服務的影響，港鐵將「因應情况就鐵路服務（包括高鐵）採取適當措施」。運輸署亦公布了明日的臨時封路安排。

《明報》記者下午在「Trip.com」網頁，瀏覽以西九龍站為終點的高鐵售票情況，發現由廣州及深圳出發、預計明日下午約2時半至晚上近10時抵達西九龍站的車票，都顯示「已售罄」。記者亦在西九龍站售票機測試，發現未有提供由深圳福田來港、預計明日下午2時後至晚上10時前抵達西九龍站的車票。

西九文化區管理局在網頁表示，由於明日下午廣東道、柯士甸道一帶會有公眾活動，西九戲曲中心附近交通或受影響，呼籲持票出席明晚於戲曲中心上演節目的觀眾留意特別交通安排，並預留足夠時間前往會場。

八和會館原定明日下午在油麻地戲院舉行會員周年大會，但今日宣布因考慮到交通可能受遊行影響，同時顧及長者會員的安全，決定取消會員大會。

另外，油尖旺區一批販商協會和個人等聯署，稱油尖旺各界因近日的暴力事件，對明日尖沙嘴遊行「感到非常擔憂」，呼籲遊行參加者以和平、理性、非暴力形式表達訴求，盡量減少對社區的影響。

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